Контакты и доставка

великолепный бархат, приятный на ощупь, матовый и блестящий, аристократичный и элегантный (13 коллекций)

Интернет-магазин «ПЛАНЕТА ТКАНИ» предоставляет большие возможности выбора обивочных и декоративных тканей. Здесь вы можете купить в розницу мебельные и драпировочные ткани для уютного дома со всего мира со склада в Москве.

Ждем Вас по адресу Москва, ул. Нарвская, д. 2 по рабочим дням с 9-00 до 17-30.

Стоит вам только позвонить нам по телефону +7 (916) 445-34-40 или отправить вопрос по почте и вы получите грамотную консультацию и дельный совет от опытных менеджеров.

Доставка ткани по регионам осуществляется по договору транспортной компанией «Деловые линии».

Стоимость доставки и адреса пунктов выдачи просьба смотреть на сайте http://www.dellin.ru

Предоставляем особые условия дизайнерам, архитекторам, мастерским по ремонту и реставрации мягкой мебели.